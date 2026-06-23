СК: женщина объяснила, почему оставила младенца на жаре

В Котельниках продолжается расследование уголовного дела об оставлении младенца в опасности. Как сообщили в ГСУ СК по Московской области, следователи допросили 39-летнюю женщину, мать ребенка, пострадавшего в результате инцидента.

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По данным следствия, женщина оставила двухмесячного ребенка в коляске на улице в жаркую погоду. Младенец получил тепловой удар и был госпитализирован. В отношении родителей возбуждено уголовное дело.

Следователи опубликовали видеозапись допроса, на которой женщина поясняет обстоятельства произошедшего. По ее словам, она находилась на прогулке вместе с мужем, после чего встретила знакомых. Ребенок все это время находился рядом в коляске.

В ходе беседы с сотрудником следствия женщина заявила, что уснула в момент, когда ребенок плакал. Она подтвердила, что в этот момент не контролировала ситуацию.

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Ранее в правоохранительных органах сообщали, что, по предварительным данным, родители находились в состоянии опьянения. После инцидента семья была поставлена на профилактический учет в подразделении МВД.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе условия, при которых ребенок оказался без должного присмотра в условиях высокой температуры. Ведомства продолжают проверку по факту случившегося.