Тело россиянина нашли в саду жилого дома в Анталье

Местные жители обнаружили в саду трёхэтажного дома в турецкой Анталье лежавшего без движения мужчину и немедленно вызвали экстренные службы, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

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Инцидент произошёл в понедельник, 22 июня, в районе Гюзелоба округа Муратпаша. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Следователи опознали погибшего как 51-летнего россиянина Сергея Т., прибывшего в город 12 дней назад.

Правоохранители направили тело в Институт судебной медицины Антальи для проведения экспертиз и установления точной причины смерти. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 26 апреля 2024 года работники отеля в турецкой Анталье нашли в беседке тело 61-летнего Дмитрия Ц. Врачи констатировали смерть постояльца.

3 июня 2026 года в номере турецкого отеля было обнаружено тело 50-летнего россиянина. Российское генконсульство в турецкой Анталье отметило, что гражданин РФ, скончавшийся в городе Аланья, умер от естественных причин.