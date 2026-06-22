У берегов Севастополя произошло два десятка землетрясений

Специалисты зафиксировали в понедельник, 22 июня, 19 землетрясений в Черном море у берегов Севастополя, рассказала журналистам замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Марина Бондарь. Об этом пишет РИА Новости.

Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Черном море произошло семь землетрясений, два из которых сопровождались афтершоками и форшоками.

Позже их число возросло до 10. Наиболее мощный толчок (магнитудой 4,1) произошел в 14:07 мск, его ощутили даже в Севастополе.

«За сегодня зафиксировано 19 землетрясение магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море на удалении 30 км от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше», — уточнила Бондарь.

По ее словам, последний подземный толчок произошел в 21.18 мск, его магнитуда составила 3.0.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что почти 100 лет назад, в сентябре 1927 года, недалеко от Ялты и Севастополя произошло землетрясение магнитудой 6,7.

По его мнению, повторение толчков такой силы возможно, но вероятность невелика, «жителям региона не стоит паниковать».

Напомним, что 22 июня 2023 года в 59 км от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр толчков, которые ощутили на себе жители Крыма, был расположен на глубине порядка 10 км.

Ранее сообщалось, что 19 июня серия из 12 землетрясений произошла у побережья Камчатки. Толчки имели магнитуду до 6,7, серия продолжалась около 90 минут.