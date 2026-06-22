В перестрелке в Монреале погибло три человека

В канадском Монреале произошла перестрелка, унесшая жизни трех человек, среди которых оказался и полицейский. Об этом информирует издание Montreal Gazette.

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Инцидент случился рядом с супермаркетом PA, расположенным на Уэстбери-авеню. В результате погибли гражданское лицо и предполагаемый преступник, еще один страж порядка получил ранения.

После стрельбы в районе ввели предупреждение о вооруженной угрозе. Как уточняется в СМИ, местных жителей попросили укрыться в помещениях, закрыть двери и не подходить к окнам.