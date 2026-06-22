Волонтеры опровергли слухи о смерти мужчины, нашедшего тело утонувшего ребенка

Информация о смерти волонтера, участвовавшего в операции по поиску восьмилетнего Хизира Дербичева в Ингушетии, не соответствует действительности, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на волонтерские организации.

Инцидент произошёл в Ингушетии 15 июня в окрестностях села Яндаре. Младшеклассник упал в воду, начал тонуть. Хизир бросился на помощь другу, но не смог справиться с сильным течением, ушел под воду и пропал.

Друга Хизира спасли почти сразу — местные увидели мальчика, державшегося за корни деревьев, и вытащили на сушу.

Затем начались поиски Дербичева. В спасательной операции приняли участие отряды МЧС, сотрудники полиции, Росгвардии и сотни гражданских лиц из Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Волонтеры надеялись и молились, что храброго малыша удастся найти живым.

Тело мальчика удалось найти лишь спустя почти восемь суток непрерывных розысков на берегу реки Сунжа, примерно в десяти километрах ниже по течению от места гибели.

Журналисты активно освещали спасательную операцию, публиковали информацию от местных жителей, очевидцев, из региональных сетей.

В частности, в ряде Telegram-каналов были распространены материалы о том, что 19-летний доброволец, который нашел тело ребенка и поднял его на поверхность, «после завершения поисков вернулся домой в Дагестан, где скончался от разрыва сердца».

Представители волонтерских организаций оперативно отреагировали на эти публикации.

Добровольцы подчеркнули, что данные о гибели мужчины не соответствуют действительности и попросили не распространять непроверенные сведения и слухи.