Умер волонтер, нашедший тело утонувшего в Ингушетии ребенка

Волонтёр, который обнаружил и вытащил тело восьмилетнего Хизира Дербичева из реки в Ингушетии, умер от разрыва сердца, пишет Mash.

Инцидент произошёл в Ингушетии 15 июня в окрестностях села Яндаре. Младшеклассник упал в воду, начал тонуть. Хизир бросился на помощь другу, но не смог справиться с сильным течением, ушел под воду и пропал.

Друга Хизира спасли почти сразу — местные увидели мальчика, державшегося за корни деревьев, и вытащили на сушу.

Затем начались поиски Дербичева. В спасательной операции приняли участие отряды МЧС, сотрудники полиции, Росгвардии и сотни гражданских лиц из Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Волонтеры надеялись и молились, что храброго малыша удастся найти живым.

Тело мальчика удалось найти лишь спустя почти восемь суток непрерывных розысков на берегу реки Сунжа, примерно в десяти километрах ниже по течению от места гибели.

Журналисты отметили, что 19-летний доброволец, который нашел тело ребенка и поднял его на поверхность, после завершения поисков вернулся домой в Дагестан, где скончался от разрыва сердца.