При установке кондиционера под Оренбургом погибли двое рабочих

В частном доме села Благословенка в Оренбургской области погибли двое мужчин, устанавливавших климатическое оборудование, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Инцидент случился во время работ в одном из частных домов Оренбургской области, передает РИА «Новости», пояснили в ведомстве.

По данным местных изданий, причиной трагедии стало поражение электрическим током.

Следователи уже начали проверку всех обстоятельств случившегося и назначили необходимые судебные экспертизы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня двое рабочих погибли при обследовании канализационной сети на промышленном предприятии в Татарстане.