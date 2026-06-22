В одном из российских регионов начались серьёзные проблемы со светом

Энергетики приступили к ликвидации аварийных последствий разгула стихии на территории Свердловской области. Из-за обрушившегося на регион грозового фронта, сопровождавшегося порывистым ветром, нарушения в работе распределительных сетей зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах. Об этом сообщает портал E1.ru.

В зоне временного отключения от электричества оказались жители города Кушва, часть домов в Верхней Туре, посёлок Баранчинский, а также сёла Большая Лая и Малая Лая — всего пять населённых пунктов.

Сообщается, что оперативные бригады уже задействованы в восстановительных работах, а местный филиал переведён на усиленный режим функционирования.

До этого в региональном управлении МЧС сообщали о более серьёзных разрушениях: в Кушве стихия повредила порядка десяти опор ЛЭП, обесточив свыше четырёх тысяч частных домовладений. Кроме того, у ряда строений зафиксированы частичные разрушения кровельного покрытия.

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