Два человека пострадали при падении лифта на стройке в центре Москвы

Два человека пострадали в результате падения лифта на стройке в Басманном районе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

«Падение лифта произошло на стройке жилого комплекса по адресу: ЦАО, Басманный район, Семeновская набережная, д. 3/13, корп. 2», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате падения лифта два человека получили травмы и были госпитализированы в НИИ имени Склифосовского в тяжeлом состоянии.