Суд отправил в колонию мужчину, убившего собаку в Новой Москве

Щербинский суд Москвы отправил к колонию мужчину, похитившего и убившего собаку породы бордер-колли по кличке Сима в Остафьево (Новая Москва). Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел 7 ноября 2025 года на улице Флотской в Новой Москве. Ключевым доказательством стала запись с камер видеонаблюдения, на которой был зафиксирован момент похищения животного.

В ходе следственных действий Пай признал, что похитил и убил собаку с тем, чтобы добыть «целебный» жир для своей «страдающей неизвестным заболеванием семьи».

Сторона обвинения настаивала на том, что убийство было совершено с особой жестокостью, следовательно, Пай должен быть осужден по статьям УК о краже и жестоком обращении с животными.

Журналисты уточнили, что обвинение поддержали представители потерпевшей стороны.

Защитники Пая, в свою очередь, отрицали вину мужчины в жестоком обращении с животными. По их оценке, собака не испытывала мучений — мужчина убил ее «быстро и профессионально».

Обвиняемый в последнем слове попросил суд сделать скидку на его возраст при вынесении приговора.

В пресс-службе столичной прокуратуры отметили, что с учетом доказательств, представленных государственным обвинителем, 67-летний Пай признан виновным по ст. 158 УК РФ («Кража») и ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель»).

Суд приговорил мужчину к 2 годам и 2 месяцам заключения в колонии-поселении. Приговор в в законную силу не вступил.