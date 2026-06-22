В российском регионе ввели режим ЧС после смерча

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории свердловской Кушвы после смерча. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики свердловского региона.

Согласно предварительной информации, в результате стихийного бедствия повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы. На данный момент ликвидируются последствия шквалистого ветра. Известно, что водоснабжение восстановлено, однако в его работе могут быть перебои. При этом газоснабжение временно отключено.

Ранее сообщалось, что мощный торнадо повредил дома и оставил без электричества жителей Свердловской области. В свою очередь, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев посчитал, что в регионе наблюдался именно смерч, а не торнадо.