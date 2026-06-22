Торнадо обрушился на Свердловскую область

Торнадо снова прошел по Свердловской области: в ряде населенных пунктов повреждены десятки домов и автомобилей. Сильный смерч сопровождался ливнем и градом, пишет портал E1.ru.

По данным портала, из-за буйства стихии пять населенных пунктов остались без света: Кушва, а также части Верхней Туры, поселка Баранчинский, сел Большая Лая и Малая Лая.

На кадрах, опубликованных очевидцами, на улицах стоят «лысые» деревья — сильный ветер оставил их практически без листвы.

«Было очень страшно», — рассказала жительница Кушвы.

Формирование торнадо в этом районе вполне объяснимо: сильный сдвиг ветра с высотой обеспечил вращение воздушных масс, уточнили метеорологи.

В компании «Россети Урал» отметили, что специалисты незамедлительно выехали на места для осмотра энергообъектов и оборудования. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в ликвидации последствий сильного торнадо, обрушившегося в июле 2019 года на Кушву, были задействованы 23 человека, 7 единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и 3 единицы техники.

В мае 2020 года на регион снова обрушился шквалистый ветер. В работах в 19 населенных пунктах Свердловской области участвовали около 300 человек и десятки единиц техники. На Свердловскую область обрушился ч

Торнадо снова прошел по Свердловской области: в ряде населенных пунктов повреждены десятки домов и автомобилей. Сильный смерч сопровождался ливнем и градом, пишет портал E1.ru.

По данным портала, из-за буйства стихии пять населенных пунктов остались без света: Кушва, а также части Верхней Туры, поселка Баранчинский, сел Большая Лая и Малая Лая.

На кадрах, опубликованных очевидцами, на улицах стоят «лысые» деревья — сильный ветер оставил их практически без листвы.

«Было очень страшно», — рассказала жительница Кушвы.

Формирование торнадо в этом районе вполне объяснимо: сильный сдвиг ветра с высотой обеспечил вращение воздушных масс, уточнили метеорологи.

В компании «Россети Урал» отметили, что специалисты незамедлительно выехали на места для осмотра энергообъектов и оборудования. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в ликвидации последствий сильного торнадо, обрушившегося в июле 2019 года на Кушву, были задействованы 23 человека, 7 единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и 3 единицы техники.

В мае 2020 года на регион снова обрушился шквалистый ветер. В работах в 19 населенных пунктах Свердловской области участвовали около 300 человек и десятки единиц техники.