Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые по заданию украинских спецслужб готовили теракт на железной дороге в Московской области.

Об этом проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Там отметили, что задержанные намеревались взорвать железнодорожный состав, который перевозит горюче-смазочные материалы.

«Установлено, что злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) для совершения террористического акта...» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании в Воронеже россиянина, которого заподозрили в государственной измене.