ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Подмосковье

Задержаны двое россиян, которые готовили по заданию украинских спецслужб подрыв поезда с горюче-смазочными материалами.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники вступили в контакт с представителем Киева и, действуя по его заданию, достали из тайника самодельную бомбу, которую собирались взорвать. Диверсанты провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства.

У них также были изъяты средства связи.