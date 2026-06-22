Ребенка нашли в компании пьяных взрослых на остановке в центре Москвы

Пьяные мужчина и женщина находились на остановке общественного транспорта в центре Москвы вместе с плачущей девочкой, она просилась к маме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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Одна женщина, видя ситуацию, пыталась вызвать полицию. Очевидец рассказал, что когда мужчина услышал о вызове правоохранительных органов, то сбежал. Его спутница "начала предпринимать попытки избавиться от ребенка". Маме девочки позвонили, но она никак не отреагировала на происходящее с дочерью.

По факту случившегося открыто уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская написала в своем телеграм-канале, что девочка найдена и находится в безопасности – она у своей тети. Омбудсмен добавила, что сейчас ищут маму и папу девочки.

Ранее стало известно, что родители оставили без присмотра двухмесячного ребенка в коляске под палящим солнцем. Случай произошел в Котельниках. Малыш получил тепловой удар, его доставили в больницу.