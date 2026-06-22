Раскрыты масштабы разрушений в Воронеже после ракетной атаки ВСУ
В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж повреждены многоквартирные дома и десятки машин. Масштабы разрушений раскрыл губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.
По его словам, наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором начался пожар.
«На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются», — написал чиновник.
Кроме того, при падении обломков повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. Еще шесть домов получили повреждения в частном секторе — преимущественно кровли. Также от граждан поступило уже около 50 обращений о поврежденных автомобилях.
Согласно официальным данным, жертвами атаки стали пять человек. Еще несколько десятков пострадали.