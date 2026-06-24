Ночью над Ростовской областью сбили около 30 беспилотников
Около 30 вражеских дронов уничтожено над Ростовской областью за ночь в ходе отражения воздушной атаки.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Боевая работа велась в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в пяти муниципальных районах: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском.
По словам губернатора, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Ранее сообщалось, что погиб мужчина, женщина получила осколочное ранение в результате детонации беспилотника ВСУ в хуторе Приветный Белгородской области.