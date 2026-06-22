В Турции вечеринка закончилась массовой стрельбой из-за песни

На вечеринке в Турции произошла массовая стрельба из-за песни. Об этом пишет Haber.

Праздничное мероприятие по случаю предстоящей свадьбы проводилось в городе Измир. Как сообщают местные СМИ, одному из приглашенных гостей не понравилась выбранная композиция. Он достал дробовик и начал стрелять прямо по людям, которые присутствовали на вечеринке.

Вследствие стрельбы ранения получили пять человек. Среди них был 14-летний подросток. После вызова экстренных служб, все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения. Однако, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти жизнь школьника не удалось.

По информации следствия, ранения также получила 46-летняя супруга предполагаемого преступника. Она находится в специализированной клинике в тяжелом состоянии.

После стрельбы злоумышленник скрылся. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия и вскоре задержали подозреваемого в сельской зоне.

В настоящее время ведомства выясняют все детали инцидента, включая причины конфликта, повлекшего вооруженное нападение в ходе праздника.

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