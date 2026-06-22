Приходько: 12 человек получили ранения в Горловке при атаке БПЛА ВСУ на автобус

В результате атаки ВСУ на автобус в Горловке ДНР пострадали 12 мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА ВФУ на гражданский автобус в Горловке ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей», — написал он в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались атаковать автобус и АЗС в Запорожской области.

Также сообщалось, что кровля частного дома загорелась под Тулой после падения обломков БПЛА.