Сотрудница Верховного суда впала в кому после уколов в Москве

В Москве 52-летняя сотрудница Верховного суда впала в кому после процедуры мезотерапии в клинике эстетической медицины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина обратилась в Oria Clinic на улице Беловежской, чтобы сделать уколы красоты. За процедуру взяли 20 тысяч рублей и пообещали сияющую кожу, однако во время инъекций клиентке стало плохо и она потеряла сознание. На место вызвали скорую, которая увезла женщину в реанимацию.

Более двух суток женщина находилась в коме, в результате врачам удалось стабилизировать ее состояние. Как заявили медики, такие инциденты происходят крайне редко — чаще процедура не дает побочных эффектов. Осложнения могут возникнуть, если использовались нестерильные инструменты или есть индивидуальная непереносимость препарата.

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