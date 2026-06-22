Сотрудница Верховного суда впала в кому после процедуры в клинике в Москве

Сотрудница Верховного суда РФ по имени Елена пришла в столичную клинику Oria Clinic на Беловежской улице, чтобы сделать уколы для улучшения кожи. Однако во время процедуры женщине якобы стало плохо, и она впала в кому. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в Telegram-канале Mash.

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— 52-летняя Елена обратилась в Oria Clinic на улице Беловежской. Она хотела провести себе процедуру мезотерапии — сделать уколы с витаминами и гиалуронкой. Врачи обещали, что от этой процедуры лицо засияет, а кожа подтянется.. В процессе проведения инъекций Елена почувствовала недомогание, слабость и потеряла сознание, — говорится в публикации.

Врачи доставили женщину в Центральную клиническую больницу. Там она провела в коме более двух суток. По неподтвержденным данным, ее состояние улучшилось.

Ранее в косметологическом салоне в Москве после введения анестезии умерла 58-летняя женщина. Она планировала сделать себе липосакцию в области живота. По факту смерти женщины возбудили уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.