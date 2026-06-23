Раскрыты детали нового дела бывшего совладельца «Азбуки вкуса»

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу владельца «М2М Прайвет Банк» и «Азиатско-Тихоокеанского банка» Павла Масловского, члена совета директоров этих кредитных организаций и экс-совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского, акционера «М2М Прайвет Банк» Андрея Новикова, исполняющей обязанности председателя правления банка Инны Ивановой, гендиректора «ППФИН Регион» Светланы Безруковой, управляющей филиалом «Азиатско-Тихоокеанский банк» в Москве Татьяны Шаблыко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фигуранты дела обвиняются в организации преступного сообщества и растрате. По данным следствия, в 2011 году Масловский создал в Москве преступное сообщество, в которое вошли Якубовский, Новиков, Иванова, Шаблыко, Безрукова, член совета директоров банков Андрей Вдовин, гендиректор «ФТК» Борис Мираков и другие. Они похитили под видом выдачи невозвратных кредитов подконтрольным компаниям более 14 миллиардов рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Пресненский районный суд Москвы.

Вдовин и Мираков скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в розыск.

В апреле 2025 года Якубовского приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение более 126 миллионов долларов у нескольких зарубежных компаний. Его освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. Масловский и Безрукова были приговорены к 13,5 и 5 годам колонии общего режима соответственно, их также освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.