Жертве телефонных мошенников вернули почти 15 миллионов рублей

В Амурской области полицейские и сотрудники ФСБ в ходе совместной операции вернули жертве телефонных мошенников почти 15 миллионов рублей. В апреле 48-летней жительнице Шимановска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Госуслуг», и под предлогом защиты от блокировки убедил её снять 14 миллионов 850 тысяч рублей и передать курьеру.

Посредника задержали в Магадане - им оказался 22-летний уроженец Кемеровской области, который перемещался по стране, собирая деньги у обманутых граждан. К моменту задержания денег у него уже не было, так как он передал их следующему звену схемы.

Позже второго подозреваемого задержали в Москве, и изъятые у него средства были полностью возвращены владелице. В отношении курьера возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, он арестован.

Ранее сообщалось, что МВД предупредило о фейковых судебных повестках.