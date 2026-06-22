Российского бизнесмена задержали на популярном курорте

В Бангкоке был задержан российский бизнесмен, подозреваемый в отмывании денег для международной преступной группировки. По информации, предоставленной Mash, Александр из Новосибирска с 2015 года проживал в Таиланде, где вместе с местной жительницей владел баром в Паттайе.

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17 июня полиция задержала Александра, и, как предполагается, его заведение использовалось для отмывания средств мафии. За каждый транш он получал комиссию. В общей сложности под стражей оказались 10 человек, среди которых семеро тайцев, а также граждане США, Китая и России.

В деле также фигурирует еще один россиянин по имени Дмитрий, который принимал деньги на свою карту.

Подозреваемые сталкиваются с серьезными обвинениями, включая отмывание денег, кражу, преступный сговор и взлом данных. Ущерб от их действий оценивается в 15 миллионов рублей (7 миллионов бат).

Кроме того, адвокаты, которые будут представлять интересы бизнесмена, могут обойтись ему в 7 миллионов рублей.

В России у Александра есть ребенок, что добавляет личную трагедию к этой сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что на популярном индонезийском острове Бали разразилась трагедия, связанная с местным вином, содержащим метанол. По последним данным, после употребления этого напитка три человека погибли, а, как минимум, четверо получили отравление.