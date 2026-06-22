Запертый матерью в машине в жару ребенок умер в российском регионе

Трагический случай произошел в городе Таштагол (кемеровской области). Семилетний мальчик скончался после того, как мать оставила его в запертом автомобиле. Ребенок провел в коме двое суток и умер 21 июня, сообщает портал argumenti.ru.

В пятницу, 19 июня, 38‑летняя женщина с сыном приехала в Таштагол из Новокузнецка на личном автомобиле. Оставив семилетнего мальчика в запертой машине, мать ушла по делам: ребенок оставался в салоне около трех часов. Вернувшись, женщина обнаружила сына без сознания и немедленно вызвала скорую помощь.

Мальчика экстренно госпитализировали с диагнозом «тепловой удар. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ребенка так и не удалось — спустя двое суток он скончался в больнице.В отношении матери возбуждены два уголовных дела: по факту оставления ребенка в опасности (статья 125 УК РФ) и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малолетнего, связанное с жестоким обращением.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. «Следственными органами жительнице Новокузнецка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности), ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности), — заявили в пресс-службе.

Ранее в Германии женщина семь лет держала дочь взаперти, из-за чего девочка почти разучилась ходить. Мать заперла ребенка в возрасте одного года в доме бабушки и дедушки на западе страны. Все это время девочка не посещала школу и не получала медпомощи. Когда ее освободили, выяснилось, что у нее серьезные проблемы с развитием: она была настолько слаба, что почти не могла передвигаться.