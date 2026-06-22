В Крыму зафиксировали десятое землетрясение за день

В Крыму произошло десятое землетрясение за сегодняшний день. Об этом "РГ" сообщили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета.

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Ранним утром понедельника, 22 июня, крымчане почувствовали первые толчки. Они были зафиксированы в море у берегов Севастополя. Произошло пять землетрясений магнитудой от 1,7 до 3,3.

Позже колебания возобновились, их сила достигла магнитуды 4,4. В домах в Севастополе дрожала мебель.

Через несколько часов в Черном море случилось еще несколько землетрясений. Последним стало десятое.