Митрошиной дали время на погашение долгов

Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение дела о банкротстве блогера Александры Митрошиной, предоставив ей время для погашения задолженности перед налоговой, пишут «Известия».

Подчеркивается, что заседание отложили, чтобы Митрошина могла урегулировать спорные вопросы. 18 июня блогера приговорили к трем годам условно и штрафу 900 тысяч рублей за отмывание 127 миллионов рублей. Ее недвижимость на 115 миллионов рублей конфискуют в пользу государства.

Адвокат Вадим Багатурия пояснил, что в течение трех лет осужденная должна отмечаться во ФСИН каждые две недели и не нарушать закон. Выезд из страны могут ограничить, передвижение внутри страны и профессиональная деятельность, включая блогинг, разрешены. При нарушении условий условный срок могут заменить реальным.

Блогер Митрошина прокомментировала приговор

Уголовное дело против блогера возбудили 24 января 2025 года. Следствие установило, что с 2019 по 2022 год Митрошина уклонилась от уплаты налогов и получила более 127 миллионов рублей. 7 марта ее задержали в сочинском аэропорту по делу об отмывании денег. На следующий день блогера доставили в Москву для допроса в Следственный комитет. 1 ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Митрошиной.