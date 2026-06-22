Названа причина аварийной посадки самолета «Победы»

Причиной вынужденной посадки самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Махачкалы стало ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Подчеркивается, что в результате инцидента никто не пострадал. Следователи организовали проверку для выяснения всех причин и условий произошедшего.

Напомним, что самолет «Победы» выполнял рейс из Гюмри в Москву. Он подал сигнал бедствия в небе над Дагестаном примерно через 50 минут после вылета и приземлился в Махачкале. Пассажиров в Москву доставит резервный самолет, который должен вылететь около 16:00 мск.