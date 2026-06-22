Поход за хлебом обернулся смертью для россиянина

В Екатеринбурге 20 июня на улице Пархоменко произошел трагический инцидент. Мужчина вышел из дома за продуктами, но внезапно ему стало плохо.

© Московский Комсомолец

Прохожие вызвали скорую помощь, однако медики не сумели его спасти. Как сообщает Е1.ru, криминальный след в данном случае отсутствует. Следственное управление по Свердловской области пока воздерживается от комментариев.

Ранее неприятная ситуация произошла с жителем Бурятии. Он добрался до Краснодара на попутках, а затем, поспорив, залпом выпил бутылку водки. Врачи не смогли его реанимировать.