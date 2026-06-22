Поход за хлебом обернулся смертью для россиянина

В Екатеринбурге поход за хлебом обернулся смертью для местного жителя
В Екатеринбурге 20 июня на улице Пархоменко произошел трагический инцидент. Мужчина вышел из дома за продуктами, но внезапно ему стало плохо.
Прохожие вызвали скорую помощь, однако медики не сумели его спасти. Как сообщает Е1.ru, криминальный след в данном случае отсутствует. Следственное управление по Свердловской области пока воздерживается от комментариев.
Ранее неприятная ситуация произошла с жителем Бурятии. Он добрался до Краснодара на попутках, а затем, поспорив, залпом выпил бутылку водки. Врачи не смогли его реанимировать.