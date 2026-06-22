Названо число жертв ракетной атаки ВСУ на Воронеж

Пять человек стали жертвами ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

Он назвал понесенные потери крайне тяжелыми.

«В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», — добавил чиновник.

Гусев также принес соболезнования родным и близким жертв от себя и всего правительства региона, а раненым пожелал выздоровления.

В Воронеже ввели режим ЧС после удара ВСУ

Ранее горожане рассказали, что во время атаки ВСУ слышали громкие звуки, похожие на взрывы, а также чувствовали запах гари. В некоторых домах выбило окна, а в помещениях был дым.