«Кровать ходуном ходила»: очевидица о землетрясении в Севастополе

Жители Севастополя почувствовали подземные толчки утром 22 июня, сообщила News.ru очевидица Елена. По ее словам, в Балаклавском районе около 8:50 затряслись стены и мебель, «кровать ходуном ходила». При этом разрушений в городе не зафиксировано.

Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь уточнила, что у берегов Севастополя в Черном море произошло землетрясение магнитудой 4,4. Это уже шестое сейсмическое событие за утро.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии — в префектуре Сайтама рядом с Токио. Система оповещения была включена немедленно, очаг залегал на глубине 50 километров.

В начале июня у берегов острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1. Инцидент зафиксировали в 58 километрах от города Генерал-Сантос с населением около 679 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 57 километров. В регионе объявили угрозу цунами.