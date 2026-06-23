В российском городе при падении обломков ракет были повреждены многоквартирные дома

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж получили повреждения 10 многоквартирных домов, сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем канале в Max.

По его словам, зафиксированы повреждения фасадов и остекления 10 домов.

«В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли», — подчеркнул он.

Раскрыто происхождение упавшей в Воронеже ракеты

По словам Гусева, поступило порядка 50 обращений о повреждении машин.

Ранее стало известно, что жертвами ракетной атаки на город стали пять человек.