Мужчина пырнул водителя такси отверткой в шею в Орске

В Оренбургской области задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство таксиста. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По версии следствия, вечером 20 июня в Орске 32-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с водителем такси на улице Васнецова. Во время ссоры он ударил потерпевшего отверткой в шею.

Следователи считают, что подозреваемый не смог довести преступление до конца благодаря вмешательству очевидцев и своевременно оказанной медицинской помощи.

Мужчине уже предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте, передает местный СК в МАКС.

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