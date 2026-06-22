В Краснодаре арестовали нападавшего с ножом на людей в ТЦ

Первомайский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего обвиняемого в нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил избрать Артюшину Григорию Максимовичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 20 августа 2026 года», — огласил решение судья.

Следователи предъявили обвинение 19-летнему жителю Краснодара по делу об убийстве и покушении на убийство нескольких лиц, совершенных общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел 20 июня. Юноша, вооружившись холодным оружием, ворвался в здание ТЦ. Злоумышленник проник в местный офис МФЦ, где нанес ножевые ранения нескольким людям, а также привел в действие самодельное пиротехническое устройство на территории детского игрового комплекса. Очевидцы сообщали, что в ходе атаки нападавший кричал о желании отомстить за многолетние обиды. В ходе допроса задержанный заявил, что планировал покончить с собой.

Ранее сообщалось, что напавший на ТЦ в Краснодаре страдает психическим расстройством.