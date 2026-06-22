Бывший вице-премьер Подмосковья освободился после приговора в 14 лет

Бывший вице-премьер Подмосковья Алексей Кузнецов освободился из брянской колонии, где отбывал наказание за хищение почти 14 миллиардов рублей. Экс-чиновника осудили на 14 лет, но он провел за решеткой меньше половины срока. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили «Известия».

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— Из брянской колонии освободился бывший первый вице-премьер правительства Московской области Алексей Кузнецов, — говорится в материале.

По данным «Известий», мужчина отсидел шесть лет. Такой срок получился за счет времени, проведенного экс-чиновником во Франции в ожидании экстрадиции, а также в российском СИЗО, где один год засчитывается за полтора. По словам самого Кузнецова, он обычный пенсионер. Мужчина также пожаловался, что его не берут на работу из-за судимости и возраста.

Ранее на свободу по УДО вышла бывший президент банка БКФ Ольга Миримская. Женщина получила 19 лет, но провела за решеткой лишь 4,5 года. За что конкретно судили Миримскую и почему она освободилась так рано — в отдельном материале «Вечерней Москвы».