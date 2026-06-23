Невесту и ее родителей нашли без признаков жизни за день до свадьбы

В индийском штате Карнатака невесту и ее родителей нашли без признаков жизни в их собственном доме за день до свадьбы. Об этом сообщает ABP Live.

© Lenta.ru

Трагедия разыгралась в деревне Халекемпайянахунди. 21-летняя Ракшита должна была выйти замуж во вторник, 23 июня. Однако в понедельник утром девушку, ее 50-летнего отца Шиванна и 45-летнюю мать Нагаратну обнаружили без признаков жизни. В доме нашли следы яда и предсмертную записку.

Причиной рокового решения стали многомесячные преследования со стороны местного жителя Улласа Говды, который хотел жениться на Ракшите. В записке именно он назван виновником произошедшего. По данным следствия, после того как девушка обручилась с другим мужчиной, Говда начал забрасывать жениха и его родственников сообщениями и сфабрикованными фотографиями, пытаясь очернить невесту и расстроить брак.

Особенно тяжелым для родителей стал вечер воскресенья, когда Говда разослал фальшивые совместные снимки с Ракшитой, сопроводив их комментариями об интимной близости с ней. Скандал и страх публичного позора вызвали острейший стресс в семье девушки, который, вероятно, и привел к трагическому финалу.

Полиция изучает цифровые улики, показания свидетелей и сам текст записки. Местные жители устроили акцию протеста, требуя справедливого расследования и немедленного наказания виновных. Старшая дочь погибших, которая живет в той же деревне, в момент случившегося отсутствовала дома.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш молодоженов не стало на следующий день после свадьбы. Они попали в ДТП.