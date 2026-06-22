Россиянин умер после дебоша на борту самолета

21 июня на борту рейса из Москвы в Омск произошла трагедия, когда 37-летний мужчина начал проявлять агрессию. По информации, полученной от очевидцев, он с ножницами напал на пассажиров и пытался прорваться в кабину пилота. Об этом пишет «112».

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По информации телеграм-канала, он вел себя крайне агрессивно, бегая по салону самолета и угрожая другим пассажирам. В ответ на его действия, пассажиры решили взять ситуацию под контроль и обезвредить дебошира.

Они использовали пластиковые стяжки, чтобы связать его руки и ноги, что позволило предотвратить дальнейшие угрозы.

После того как Владимир был связан, он, казалось, успокоился, и его отпустили. Однако вскоре после этого мужчина внезапно потерял сознание. Приехавшие медики не смогли спасти его, и они констатировали смерть.

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Ранее сообщалось, что в Красноярском крае произошел инцидент, когда полицейские прибыли на вызов, связанный с конфликтом между мужчиной и его знакомой, которая ранее подвергалась насилию с его стороны.