Раскрыты новые подробности нападения на детский лагерь в Тыве

В Тыве произошел шокирующий инцидент, когда 25-летний мужчина ворвался в детский лагерь, где находились 16 детей. Новые подробности случившегося раскрыл источник телеграм-канала «112».

© Московский Комсомолец

По его информации, нападавший выстроил детей в шеренгу и начал избивать их деревянной палкой. В результате нападения несколько школьников получили ушибы и ссадины.

Также во время нападения мужчина угрожал детям, произнося: «Я тебя убью, потом соседку, потом этого мальчика».

На момент нападения сторож на территории лагеря отсутствовал, так как он отпросился с дежурства из-за плохого самочувствия.

Нападавший был задержан, и в отношении него возбуждено уголовное дело. Кроме того, проводится проверка в отношении руководства лагеря, чтобы выяснить, как стало возможным такое происшествие и какие меры будут приняты для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее также сообщалось, что перед нападением мужчина выпивал примерно в километре от места происшествия.

Оказавшись на территории лагеря, нарушитель зашёл в один из жилых корпусов, где находились дети. В общей сложности в помещении было около 30 несовершеннолетних.