В Якутии пропавшие на реке во время урагана мужчины вышли на связь

В Якутии 22 июня нашлись мужчины, девять дней назад отправившиеся из Якутска в Жиганский район, сообщает МАХ-канал Службы спасения региона.

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19 июня спасателям поступил сигнал, что на реке Лена пропали отец и сын. Оказалось, что 13 июня они на двух лодках отправились на метеостанцию Джарджан, но в назначенное время туда не прибыли и не выходили на связь.

Мужчин видели в Кобяйском районе, в устье реки Вилюй. В это время там случился сильный ураган.

Сегодня пропавшие позвонили родным и сообщили, что четыре дня пережидали на острове, когда стихнет ветер. 20 июня они продолжили поездку к пункту назначения. Помощь спасателей им не понадобилась.