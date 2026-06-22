Ученый Корженков назвал крымские землетрясения сбросом тектонического напряжения

Регулярные слабые сейсмические события у побережья полуострова предотвращают масштабные катаклизмы, безопасно высвобождая скопившуюся в земной коре энергию, заявил заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков.

Частые сейсмические события типичны для Крымско-Кавказского региона, передает ТАСС. Полуостров тесно связан с горной системой Кавказа, а их контакт с глубоководной впадиной Черного моря постоянно генерирует толчки. Заведующий лабораторией палеосейсмологии ИФЗ РАН Андрей Корженков подчеркнул полезность таких явлений.

«Чем чаще будут происходить небольшие землетрясения у побережья Крыма, Кавказа, тем это лучше, потому что накопленное напряжение сбрасывается», – пояснил доктор геолого-минералогических наук. Подобные рои землетрясений свидетельствуют о нормальной работе тектонических границ.

Специалист напомнил о мощных катаклизмах 1927 года, когда магнитуда достигала 6,0 и 6,8, а интенсивность колебаний составила девять баллов. По словам эксперта, нынешняя умеренная активность крайне благоприятна. Постоянная разрядка напряжения эффективно отдаляет вероятность сильного сейсмического события.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя. Эпицентр одного из землетрясений магнитудой 3,7 располагался на глубине 35 километров.

В феврале сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в Азовском море.