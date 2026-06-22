Житель Воронежа вел для Киева наблюдение за военными объектами РФ

Силовики задержали 21-летнего жителя Воронежа, который был завербован спецслужбами Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Ведомство установило, что по заданию украинского куратора за материальное вознаграждение молодой человек участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе.

Кроме того, он искал в Сети людей для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских кол-центров, которые специализируются на мошенничестве в отношении российских граждан.

По данным ФСБ, задержанный был завербован украинскими спецслужбами через Telegram. У него изъяли телефон с перепиской, свидетельствующей о его противоправной деятельности.

Мужчина признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Фигурант арестован.