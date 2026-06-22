Кипр выдал России обвиняемого по делу о налогах на 2,6 млрд рублей

Кипр экстрадировал в Россию гражданина РФ, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным МВД, ущерб по делу превысил 2,6 млрд рублей.

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По версии следствия, с 2015 по 2019 год фигурант руководил двумя коммерческими предприятиями и передавал в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями. В документах отражались договоры подряда с подконтрольными юридическими лицами, которые якобы поставляли строительные материалы и выполняли строительно-монтажные работы.

Уголовные дела возбуждены по статье об уклонении от уплаты налогов организацией в особо крупном размере. После выезда за границу фигурант был объявлен в международный розыск по поручению Генпрокуратуры и на основании материалов московского главка МВД.

Мужчину задержали на Кипре по каналам Интерпола. После решения компетентных органов республики его передали российским правоохранителям в аэропорту Ларнаки для доставки в Москву.