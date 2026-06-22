Очередная трагедия на Бали: туристка из РФ лишилась зубов из-за вина

Количество российских туристов, пострадавших на Бали от употребления некачественного местного вина, продолжает расти. По данным Telegram-канала Mash, за последнее время зафиксировано еще четыре эпизода отравления.

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В числе пострадавших — туристка, которая после распития вина потеряла сознание во время управления скутером. Девушка попала в аварию и получила тяжелые травмы: перелом челюсти, потерю шести зубов и паралич части лица. Примечательно, что до этого момента она не жаловалась на самочувствие, что указывает на быстрое наступление токсического эффекта.

Ранее, за три недели до этого случая, москвич приобрел аналогичное вино в магазине Убуда и после двух бокалов столкнулся с сильной рвотой и общей слабостью. Две россиянки — фотограф Анна и ее подруга — также пострадали от той же марки: на протяжении трех дней они испытывали симптомы тяжелой интоксикации.

Источник напоминает, что подобные случаи регистрируются с 2008 года, когда в Собинке от балийского вина скончалась Елена Махова. В конце 2025 года на острове умер еще один россиянин Андрей, причина его смерти также связана с употреблением продукции того же производителя.

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Вино, о котором идет речь, выпускается на месте и реализуется по цене около 100 рублей за бутылку. Местные эксперты не исключают, что в его состав может входить метанол, что объясняет тяжелые клинические проявления у пострадавших.

Недавно был также зафиксирован случай с летальным исходом. Жительница Сочи, выпившая бокал дешевого алкоголя 21 июня текущего года, впала в кому и скончалась спустя 22 дня, не приходя в сознание.