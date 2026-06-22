В Якутии лесные пожары действуют на площади 1,2 тысячи гектаров

ГБУ «Авиалесоохрана» сообщило оперативную сводку по лесным пожарам Якутии на утро 22 июня. В республике зафиксировано 13 очагов возгораний.

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Три из них уже локализованы. По данным ведомства, три пожара тушат в Усть-Алданском и Усть-Майском районах. Еще семь очагов на площади 895 гектаров.

Пожарные действуют на удаленных, труднодоступных территориях с горным рельефом. Локализованные возгорания охватили 325,3 гектара.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 миллиона гектаров, что составляет 83,4% территории республики. Пожароопасный сезон начался 8 мая.