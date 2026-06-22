Во Владивостоке ювелирный магазин обокрали через тайный ход

В столице Приморского края произошла кража из ювелирного магазина. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый, сообщает Max-канал УМВД региона.

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В дежурную часть полиции Первореченского района УМВД по Владивостоку обратился 74-летний местный житель с жалобой на кражу из его ювелирного магазина, который расположен на проспекте Столетия Владивостока.

Выяснилось, что ночью вор проник в магазин через тайный ход, который он сам проделал. Он спустился в подвал, где сделал отверстие, ведущее в торговую точку. Несмотря на сработавшую сигнализацию, преступник успел украсть деньги из кассы и девять лотков с ювелирными изделиями. Украшения он спрятал в подвале, чтобы вернуться за ними позже, и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 47-летний ранее судимый житель города. В результате дальнейших следственных действий полицейские обнаружили, что часть украденных украшений подозреваемый закопал возле своего гаража на улице Снеговой. В его машине нашли одежду, в которой он совершил преступление, а в кошельке - 116 тысяч рублей, украденные из кассы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба.

Напомним, что в Приморье также расследуется дело об ограблении ювелирного магазина в городе Уссурийске. Задержаны двое подозреваемых.