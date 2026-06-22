В Боливии рухнул военный самолет

Шесть человек погибли в воскресенье в результате крушения самолета ВВС Боливии в горной местности центрального департамента Кочабамба во время полета в поддержку гражданской акции. Об этом сообщает Синьхуа.

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Самолет Cessna FAB-409 был обнаружен в районе Трес-Крусес в Саяри после нескольких часов поисково-спасательных работ. Позже военно-воздушные силы подтвердили, что выживших нет.

Самолет вылетел из международного аэропорта Эль-Альто недалеко от столицы Ла-Паса для выполнения задачи по поддержке и транспортировке пассажиров по маршруту Ла-Пас — Кочабамба. Он поддерживал регулярную связь с диспетчерской службой, пока та не была потеряна, что привело к срабатыванию аварийных протоколов.

Предварительные отчеты поисково-спасательных групп показали, что все шесть человек, находившихся на борту, погибли в результате крушения.

По данным военно-воздушных сил, самолет использовался для перевозки и оказания помощи онкологическим больным в рамках программ социальной помощи и гражданской активности по всей стране. Среди погибших — военнослужащие и гражданские лица.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий начала расследование для определения того, стали ли причиной катастрофы механические неисправности, неблагоприятные погодные условия или другие факторы, говорится в заявлении.

Ранее миллиардер и сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе.