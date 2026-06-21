Умерла россиянка, впавшая в кому после дегустации балийского вина

Россиянка, впавшая в кому после употребления местного вина на индонезийском острове Бали, умерла. Об этом сообщает канал Mash.

Россиянка прибыла на Бали 31 мая. Вечером 1 июня Анна попробовала местного вина, а на следующий день ей стало плохо. Прибывшие в отель врачи приняли решение о ее госпитализации.

Девушка провела в коме 22 дня. Усилия врачей не увенчались успехом: в ходе обследований выяснилось, что возникло полное отсутствие кровоснабжения головного мозга.

Последние две недели родные туристки пытались организовать ее санитарную эвакуацию в Россию, но сделать это не получалось. На содержание Анны в больнице ушло около двух миллионов рублей.

При этом транспортировка тела в РФ стоит до 700 тысяч рублей.