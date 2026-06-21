Пожар в здании на юге Москвы локализован

Пожар в здании на улице Речников локализован, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

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"Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении.

О возгорании административного здания на юге Москвы стало известно 21 июня. В сооружении находятся салон красоты и магазины. Известно, что эвакуировать из здания удалось свыше 100 человек.

Затем площадь пожара в здании выросла до 300 квадратных метров. Движение по улице Речников оказалось перекрыто. Московская прокуратура, в свою очередь, взяла на контроль выяснение обстоятельств пожара.