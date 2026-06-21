В Красноярском крае загорелась тайга

Лесные пожары в Красноярском крае набирают обороты: грозовые разряды привели к возгораниям на площади свыше 1,5 тысячи гектаров тайги, сообщает Telegram-канал Baza. Наиболее критическая обстановка сложилась в северных районах региона — Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском. Ситуация усугубляется аномальной жарой и отсутствием осадков, а также тем, что вырубка деревьев шелкопрядом и наличие сухостоя значительно затрудняют работу пожарных.

Доступ к многим участкам возгорания возможен лишь воздушным путем; туда вертолетами доставляют спасательные бригады, которые вынуждены тушить огонь вручную. Спасатели прокапывают защитные траншеи, а в труднодоступных местах используют взрывчатку для создания противопожарных разрывов.

Тем временем в Кемерове и Томске горожане жалуются на сильный смог, тогда как в Красноярске круглосуточно функционирует передвижная лаборатория, которая не зафиксировала превышения допустимых норм содержания вредных веществ в атмосферном воздухе.