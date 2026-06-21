Площадь пожара в здании на юге Москвы выросла до 300 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Собеседник СМИ отметил, что также были запрошены дополнительные силы для тушения возгорания.

По данным Дептранса, движение по улице Речников оказалось перекрыто. Речь идет об участке от дома 18/20 до дома 22с4. Движение транспорта здесь перекрыто в обоих направлениях.

О возгорании административного здания на улице Речников стало известно 21 июня. По данным СМИ, в здании находится салон красоты и магазины. Очаг возгорания зафиксирован на крыше здания.

Известно, что эвакуировать из здания удалось свыше 100 человек. Московская прокуратура, в свою очередь, взяла на контроль выяснение обстоятельств пожара.